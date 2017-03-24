Чемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением о Кубке конфедераций-2017 и перспективах сборной России на этом турнире.

«На групповом этапе, на мой взгляд, самой интересной будет встреча сборных Португалии и Мексики, а в финале я жду команды Германии и Португалии. Сборная России? Эта команда может стать сюрпризом, но для выхода в финал у нее просто не хватит опыта



«Зенит», , «Локомотив», ЦСКА – из игроков этих команд можно создать сильную команду. Когда я играл в России, сборная была не очень сильной – команда больше бегала, чем играла в футбол. Когда пришли Фабио Капелло и Кристиан Пануччи, сборная России стала сильнее тактически и постепенно прогрессировала



Мне не нравится, когда конфедераций называют тестовым или тренировочным турниром. Победа в нем стала одной из самых важных в моей карьере, потому что она была первой со сборной Бразилии», — отметил Карлос.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах: Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Москве.