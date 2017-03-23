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    Россия – Кот-д'Ивуар. Глушаков не сыграет из-за травмы

    Теги сборная России травмы сборная Кот-д′Ивуара Денис Глушаков товарищеские матчи (сборные)

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков не примет участия в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром.

    «Травма не позволит Глушакову сыграть в матче против Кот-д’Ивуара», — сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

    Капитан «Спартака» три дня подряд начинал занятия в общей группе, но позднее переходил к индивидуальным тренировкам.

    5 марта в матче РФПЛ с «Краснодаром» (2:2) Глушаков получил частичное повреждение мышцы бедра и с тех пор не выходил на поле.

    Матч Россия — Кот-д’Ивуар состоится в пятницу в Краснодаре.

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