Полузащитник сборной России Денис Глушаков не примет участия в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром.

«Травма не позволит Глушакову сыграть в матче против Кот-д’Ивуара», — сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Капитан «Спартака» три дня подряд начинал занятия в общей группе, но позднее переходил к индивидуальным тренировкам.

5 марта в матче РФПЛ с «Краснодаром» (2:2) Глушаков получил частичное повреждение мышцы бедра и с тех пор не выходил на поле.

Матч Россия — Кот-д’Ивуар состоится в пятницу в Краснодаре.