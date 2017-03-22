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    Защитник «Селтика» Люстиг: «Неймар – величайший актер в футболе»

    Теги Селтик Барселона Неймар Микаэль Люстиг

    Защитник «Селтика» Микаэль Люстиг раскритиковал игру форварда «Барселоны» Неймара.

    «Он всегда очень легко падает, стоит лишь едва его коснуться. Он величайший актер в футболе.

    Мой с ним конфликт во время матча с «Барселоной»? Он лучше меня, и чтобы хоть как-то ему противостоять, нужно прибегать к всяким штучкам, чтобы залезть ему в голову и понять, как он поступит», – заявил Люстиг. 

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