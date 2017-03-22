Эшли Коул: «До сих пор смеюсь над неудачами «Арсенала»
Бывший защитник «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул рассказал, что не сожалеет о переходе из стана «канониров» в стан «пенсионеров» в 2006 году.
«Я провел в «Арсенале» отличное время, мне не хватало тех игроков, с которыми я там играл, но я перешел в «Челси» и завоевал все трофеи, которые только было возможно.
Не могу сказать, что я сожалею об этом переходе, нет. Про себя я порой смеюсь над всеми неудачами «Арсенала», скажу честно, думаю об этом. Возможно, мой уход был несколько несправедлив, но «Арсенал» тоже продемонстрировал мне свое неуважение.
Не думаю, что мне стоит винить в этом себя. Возможно, я что-то сделал не так. Но сейчас я могу сказать, оценив эту ситуацию постфактум, что в этом виноваты несколько сторон. Но уже прошло 10 лет», – сказал Коул в эфире ITV.
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