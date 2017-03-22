Бывший защитник и «Челси» Эшли Коул рассказал, что не сожалеет о переходе из стана «канониров» в стан «пенсионеров» в 2006 году.

«Я провел в отличное время, мне не хватало тех игроков, с которыми я там играл, но я перешел в и завоевал все трофеи, которые только было возможно.

Не могу сказать, что я сожалею об этом переходе, нет. Про себя я порой смеюсь над всеми неудачами , скажу честно, думаю об этом. Возможно, мой уход был несколько несправедлив, но «Арсенал» тоже продемонстрировал мне свое неуважение.

Не думаю, что мне стоит винить в этом себя. Возможно, я что-то сделал не так. Но сейчас я могу сказать, оценив эту ситуацию постфактум, что в этом виноваты несколько сторон. Но уже прошло 10 лет», – сказал Коул в эфире ITV.