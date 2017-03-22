Контрольно-квалификационная комиссия РФС вынесла решение по эпизоду с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива» в матче 20-го тура чемпионата России против (1:1). Отмечается, что судья Михаил Вилков допустил ошибку. Об этом рассказал председатель комиссии Андрей Бутенко.

«На 23-й минуте судья Вилков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота за толчок в спину нападающего «Спартака» Зе Луиша со стороны защитника Кверквелии.

Оценка инспектора матча Бутенко была завышена», – сказал Бутенко.