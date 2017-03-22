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    Андрей Бутенко: «Арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче со «Спартаком»

    Теги Спартак Локомотив Премьер-лига Россия судьи Андрей Бутенко Михаил Вилков Зе Луиш

    Контрольно-квалификационная комиссия РФС вынесла решение по эпизоду с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива» в матче 20-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:1). Отмечается, что судья Михаил Вилков допустил ошибку. Об этом рассказал председатель комиссии Андрей Бутенко.

    «На 23-й минуте судья Вилков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» за толчок в спину нападающего «Спартака» Зе Луиша со стороны защитника Кверквелии.

    Оценка инспектора матча Бутенко была завышена», – сказал Бутенко.

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