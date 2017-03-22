«Тосно» ищет соинвесторов, у клуба недостаточно средств для участия в премьер-лиге

Максим Левченко, совладелец компании Fort Group (FG), которой принадлежит , сообщил о проблемах финансирования клуба.

«Если во второй лиге финансовые аппетиты «Тосно» вполне вписывались в разблюдовку Fort Group, то уже в ФНЛ мы почувствовали, что становится тяжко. Вместо чеков из «Макдональдса» нам начали приносить счета из ресторана авторской кухни.

Бюджет команды вырос значительно, траты увеличивались в геометрической прогрессии. Чтобы не быть голословным: расходы на команду в текущем сезоне, длящемся 12 месяцев, могут составить до полумиллиарда рублей: это зарплаты футболистов и тренерского штаба, перелеты, переезды, гостиницы, аренда стадиона, экипировка… и (что мы считает очень важной составляющей) содержание детской футбольной школы в Тосно.

А вот доходной части почти нет. Сувенирная продукция, билеты, реклама, права на телетрансляции в ФНЛ приносят сущие копейки и продаются с трудом. Поэтому команды здесь полностью дотационные.

К счастью, не перевелись энтузиасты, готовые подсобить частными деньгами. В этом году ФК «Тосно» поддержала обещающая обуть всю Россию компания Zenden (ее президент Андрей Павлов ─ уроженец Ленобласти, долго живший на Новгородчине). В общем котле клуба деньги, может, и не самые великие, но за спонсорское участие ─ поклон.

Ситуация очевидна: при существующей кредитной нагрузке на FG и наших планах развития тянуть в одиночку лямку ежемесячных, по факту ─ благотворительных, отчислений на футбол не просто накладно, но даже рискованно. Ведь поддержка команды должна быть не обузой, а удовольствием для ее владельцев и спонсоров. Не скрою, от перманентного одиночества периодически возникает желание… нет, не сунуть голову в петлю, а слить «Тосно» в унитаз. Сделать это, поверьте, очень легко, гораздо проще, чем выйти из убыточного бизнеса. Достаточно перестать перечислять спонсорские на счета команды.

Разумеется, это эмоции, которым в бизнесе нет места. Вот и мой партнер по Fort Group Борис Пайкин, стоявший у истоков создания ФК «Тосно» и его детской футбольной школы, верит в торжество разума и не сомневается, что прорвемся. Мы выполняли и продолжим выполнять взятые перед клубом обязательства, но факт, что помощь нам нужна.

Мы пытаемся получить хоть какую-нибудь поддержку в регионе, где команда официально зарегистрирована. Участок в Кудрово мог бы стать неплохим местом для постройки современного стадиона в Ленинградской области и инструментом для поддержки команды.

Fort Group был готов построить инфраструктуру и коммерческое жилье по соседству, отбив часть затрат на возведение стадиона и содержание команды. Увы, проект застрял на начальном этапе согласований.

Правда, ходят слухи, что губернатор Александр Дрозденко ведет переговоры о спонсорстве с крупными компаниями, работающими в Ленобласти. Ждем-с.

А пока команда ютится в Великом Новгороде. В принципе, скоро должен освободиться «Петровский», но «Зенит» намерен оставить его за собой до 2020 года. Да и аренда стадиона больно уж высока. Новгородцы же принимают хлебосольно, взимает за игры минимальную аренду, ходят болеть на «Тосно», как за родных. Областная администрация взялась подготовить стадион к требованиям премьер-лиги. Мы от помощи не отказываемся, понимаем, что следующий сезон команда объективно отыграет в Новгороде.

Конечно, соблазнительно написать, что мы сделаем из «Тосно» новый «Краснодар». Но на горизонте маячат призраки «Асмарала» и «Жемчужины», клубов, которые начинали с помпой, пробились в «вышку», но сдулись буквально через пару сезонов.

Нам нет резона затевать проект-однодневку. Если играть, то в длинную. Но вот тут и надо хорошо считать. Не только набранные очки, но и потраченные рубли.

Сколько может стоить Fort Group содержание команды в премьер-лиге? Мы прикидывали: на глазок ─ не менее миллиарда рублей. В разы больше, чем в ФНЛ! О доходах на первом этапе говорить смешно и наивно. Поначалу придется вкладывать. Вот и ищем союзников-партнеров, готовых поддержать команду рублем. Мы открыты для диалога как со спонсорами, так и с желающими купить долю в клубе и принимать в его жизни активное участие», – отметил Левченко.

Ранее появилась информация, что «Тосно» может быть переименован.