«Тосно» может сменить название на «Александр Невский» или ФК «Ингрия»

Компания Fort Group, являющаяся владельцем клуба «Тосно», объявила о конкурсе на смену названия клуба.

«Есть идея назвать клуб ФК «Ингрия», так раньше обозначалась территория на северо-западе Руси, где находится современная Ленинградская область. Соратник Петра Великого князь Меншиков занимал должность губернатора Ингерманландии.

Еще вариант ─ ФК «Форт». Звучит четко и весомо. И, будем откровенны, мотивированно с точки зрения продвижения бренда.

И, наконец, ─ ФК «Александр Невский». Почему московский кружок промкооператоров в 30-е годы уже прошлого века выбрал для создаваемого спортивного общества имя предводителя восстания римских рабов Спартака, а мы не можем наречь клуб в честь небесного покровителя Петербурга со времен Петра Первого, святого земли русской, бившего шведов в 1240 году?

Ну, вы школьный курс истории должны помнить, да и фильм Эйзенштейна многие наверняка видели. Дружина Невского, кстати, вышла из Великого Новгорода, где он княжил. «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». В девизе клуба можно лишь одну букву поменять: «Кто с мЯчом к нам придет, от мЯча и погибнет»…», – рассказал Максим Левченко, один из владельцев Fort Group.

Голосование проходит на сайте Фонтанка.ру. Участникам также предлагается вариант оставить название ФК «Тосно» или предложить свою версию. Пока лидирует нынешнее название, за него проголосовало 62%, у «Ингрии» — 18%.