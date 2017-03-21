Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Защитник «Кельна» Леон Классен: «Всегда хотел выступать за Россию. Чувствую себя русским»

    Теги сборная России U-17 бундеслига Германия фото Кельн Кельн II Леон Классен

    Защитник «Кельна» Леон Классен прокомментировал попадание в состав сборной России (U-17) на Элитный раунд Евро-2017.

    «Я и мои близкие были очень рады. Мне сразу же объяснили тактику команды.

    На самом деле всегда хотел выступать за Россию, потому что чувствую себя русским.

    Моя ближайшая цель – сыграть за сборную на чемпионате Европы и дойти до финала»,- сказал Классен.

    Отец 16-летнего футболиста – из СССР. Он волейбольный тренер, мама – воспитательница в детском саду. Фамилия – от мамы, у отца – Драньков.

    ФОТО

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться