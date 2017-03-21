Защитник «Кельна» Леон Классен прокомментировал попадание в состав сборной России (U-17) на Элитный раунд Евро-2017.

«Я и мои близкие были очень рады. Мне сразу же объяснили тактику команды.

На самом деле всегда хотел выступать за Россию, потому что чувствую себя русским.

Моя ближайшая цель – сыграть за сборную на чемпионате Европы и дойти до финала»,- сказал Классен.

Отец 16-летнего футболиста – из СССР. Он волейбольный тренер, мама – воспитательница в детском саду. Фамилия – от мамы, у отца – Драньков.

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