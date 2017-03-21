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    Россия – Кот-д′Ивуар. РФС продал на матч 21 тысячу билетов

    Теги сборная России РФС болельщики сборная Кот-д′Ивуара стадион Краснодар товарищеские матчи (сборные)

    Пресс-служба РФС сообщила о ходе реализации билетов на товарищеский матч между сборными России и  Кот-д′Ивуара.

    «На сегодняшний день продана 21 тысяча билетов. Но время до матча еще есть, и мы рассчитываем, что болельщиков будет больше.

    Заявок из Кот-д’Ивуара на билеты в РФС не поступало», – сообщили в пресс-службе РФС.

    Матч состоится 24 марта. Стадион в Краснодаре вмещает 34 тысячи зрителей.

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