Россия – Кот-д′Ивуар. РФС продал на матч 21 тысячу билетов
Пресс-служба РФС сообщила о ходе реализации билетов на товарищеский матч между сборными России и Кот-д′Ивуара.
«На сегодняшний день продана 21 тысяча билетов. Но время до матча еще есть, и мы рассчитываем, что болельщиков будет больше.
Заявок из Кот-д’Ивуара на билеты в РФС не поступало», – сообщили в пресс-службе РФС.
Матч состоится 24 марта. Стадион в Краснодаре вмещает 34 тысячи зрителей.
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