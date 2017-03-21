Пресс-служба РФС сообщила о ходе реализации билетов на товарищеский матч между сборными России и Кот-д′Ивуара.

«На сегодняшний день продана 21 тысяча билетов. Но время до матча еще есть, и мы рассчитываем, что болельщиков будет больше.

Заявок из Кот-д’Ивуара на билеты в РФС не поступало», – сообщили в пресс-службе РФС.

Матч состоится 24 марта. Стадион в Краснодаре вмещает 34 тысячи зрителей.

Каким должен быть стадион в России

Стадион «Краснодара» за 2 минуты