Капитан Джанлуиджи Буффон в интервью Kicker высказался против иностранных инвесторов в итальянском футболе.

Об иностранных инвесторах в серии А

«Рома» сотрудничает с американцами, миланцы – с китайцами. Это плохо для Италии. Это регресс для нашего футбола и традиций».

О борьбе с депрессией

«Было важно не принимать лекарства. Я был архитектором своей собственной судьбы без всяких медицинских препаратов».

Диета по-итальянски. Кто и сколько получает в серии А