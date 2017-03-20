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    Джанлуиджи Буффон: «Иностранные инвесторы в серии А – это регресс для итальянского футбола»

    Теги Интер Рома Милан Ювентус Джанлуиджи Буффон серия А Италия бизнес

    Капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в интервью Kicker высказался против иностранных инвесторов в итальянском футболе.

    Об иностранных инвесторах в серии А

    «Рома» сотрудничает с американцами, миланцы – с китайцами. Это плохо для Италии. Это регресс для нашего футбола и традиций».

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    «Было важно не принимать лекарства. Я был архитектором своей собственной судьбы без всяких медицинских препаратов».

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