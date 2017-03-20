Джанлуиджи Буффон: «Иностранные инвесторы в серии А – это регресс для итальянского футбола»
Капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в интервью Kicker высказался против иностранных инвесторов в итальянском футболе.
Об иностранных инвесторах в серии А
«Рома» сотрудничает с американцами, миланцы – с китайцами. Это плохо для Италии. Это регресс для нашего футбола и традиций».
О борьбе с депрессией
«Было важно не принимать лекарства. Я был архитектором своей собственной судьбы без всяких медицинских препаратов».
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