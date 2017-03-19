«Барселона» планирует серьезно потратиться летом, чтобы подписать Коутиньо или Верратти

готова серьезно потратиться ближайшим летом с целью укрепить среднюю линию команды.

Травмы Андреса Иньесты, а также спады в игре и Ивана Ракитича сильно повлияли на результаты команды в текущем сезоне.

Приоритетными вариантами для руководства сине-гранатовых являются Филиппе Коутиньо ( ) и Марко Верратти («ПСЖ»).

Также в сферу интересов каталонского клуба входит и хавбек «Баварии» , но в списке приоритетов он идет ниже бразильца и итальянца.