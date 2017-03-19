«Барселона» планирует серьезно потратиться летом, чтобы подписать Коутиньо или Верратти
«Барселона» готова серьезно потратиться ближайшим летом с целью укрепить среднюю линию команды.
Травмы Андреса Иньесты, а также спады в игре Серджи Бускетса и Ивана Ракитича сильно повлияли на результаты команды в текущем сезоне.
Приоритетными вариантами для руководства сине-гранатовых являются Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») и Марко Верратти («ПСЖ»).
Также в сферу интересов каталонского клуба входит и хавбек «Баварии» Тиаго Алькантара, но в списке приоритетов он идет ниже бразильца и итальянца.
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