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    «Барселона» планирует серьезно потратиться летом, чтобы подписать Коутиньо или Верратти

    Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция примера Испания Иван Ракитич Филиппе Коутиньо Серджи Бускетс Тиаго Алькантара Марко Верратти

    «Барселона» готова серьезно потратиться ближайшим летом с целью укрепить среднюю линию команды.

    Травмы Андреса Иньесты, а также спады в игре Серджи Бускетса и Ивана Ракитича сильно повлияли на результаты команды в текущем сезоне.

    Приоритетными вариантами для руководства сине-гранатовых являются Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») и Марко Верратти («ПСЖ»).

    Также в сферу интересов каталонского клуба входит и хавбек «Баварии» Тиаго Алькантара, но в списке приоритетов он идет ниже бразильца и итальянца.

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