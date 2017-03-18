Тренер Антонио Конте поделился мыслями после победы над (2:1).

«Я доволен. Нужно быть подготовленными психологически и физически, чтобы играть со «Сток Сити» в этот момента сезона. Мы готовы, поэтому и победили. Матч получился непростым. Мы старались играть в футбол и заслужили победу. «Челси» столкнулся с сильным соперником.

Я рад за . Мы получили пенальти в свои ворота после того, как он слегка толкнул оппонента. Гари забил победный гол, что здорово и для него, и для команды.

Коста играл очень усердно. Он прекрасно проявил дисциплину. Нелегко получить желтую карточку в начале матча и потом сохранять спокойствие. Диего настроен играть вдумчиво и биться за команду, он показывает мне это. Хочу, чтобы так продолжалось и дальше.

Осталось набрать 21 очко. Тогда мы оформим чемпионство. Впереди еще 10 матчей. Сегодня одержана прекрасная победа. Хороший сигнал. Но важно продолжать с тем же настроем, так же относиться к работе всей командой.

Отрыв составляет 10 очков, а в настоящий момент даже 13. Но мне хотелось бы думать, что конкуренты завтра выиграют. Мы должны следить за собой. Надо быть готовыми биться, сегодня команда оказалась готова», – сказал итальянец.