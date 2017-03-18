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    Антонио Конте: «Чтобы оформить чемпионство, осталось набрать 21 очко. Впереди еще 10 матчей»

    Теги Челси Гари Кэйхилл премьер-лига Англия Антонио Конте Сток Сити Диего Коста

    Тренер «Челси» Антонио Конте поделился мыслями после победы над «Сток Сити» (2:1).

    «Я доволен. Нужно быть подготовленными психологически и физически, чтобы играть со «Сток Сити» в этот момента сезона. Мы готовы, поэтому и победили. Матч получился непростым. Мы старались играть в футбол и заслужили победу. «Челси» столкнулся с сильным соперником.

    Я рад за Кэйхилла. Мы получили пенальти в свои ворота после того, как он слегка толкнул оппонента. Гари забил победный гол, что здорово и для него, и для команды.

    Коста играл очень усердно. Он прекрасно проявил дисциплину. Нелегко получить желтую карточку в начале матча и потом сохранять спокойствие. Диего настроен играть вдумчиво и биться за команду, он показывает мне это. Хочу, чтобы так продолжалось и дальше.

    Осталось набрать 21 очко. Тогда мы оформим чемпионство. Впереди еще 10 матчей. Сегодня одержана прекрасная победа. Хороший сигнал. Но важно продолжать с тем же настроем, так же относиться к работе всей командой.

    Отрыв составляет 10 очков, а в настоящий момент даже 13. Но мне хотелось бы думать, что конкуренты завтра выиграют. Мы должны следить за собой. Надо быть готовыми биться, сегодня команда оказалась готова», – сказал итальянец.

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