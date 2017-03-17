Касильяс и Мата не вызваны в сборную Испании, Деулофеу и Аспас – в составе

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги огласил состав на ближайшие матчи.

Вратари: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Пепе Рейна («Наполи»), Серхио Рико («Севилья»).

Защитники: Жорди Альба («Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Начо Монреаль («Арсенал»), Жерар Пике («Барселона»), Начо («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Даниэль Карвахаль («Реал»).

Полузащитники: Хави Мартинес («Бавария»), Андер Эррера («Манчестер Юнайтед»), Серджи Бускетс («Барселона»), Асьер Ильярраменди («Реал Сосьедада»), Андрес Иньеста («Барселона»), Иско («Реал»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Коке («Атлетико»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Витоло («Севилья»).

Нападающие: Педро Родригес («Челси»), Альваро Мората («Реал»), Диего Коста («Челси»), Жерар Деулофеу ( ), Яго Аспас («Сельта»).

24 марта испанцы в отборочном матче ЧМ-2018 сыграют с Израилем, а 28 марта проведут товарищеский матч против Франции.