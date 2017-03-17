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    Джером Боатенг: «Бавария» – «Реал» – это досрочный финал Лиги чемпионов»

    Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов Джером Боатенг

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг высказался о соперничестве с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Это топовый матч четвертьфинала. Это даже можно назвать досрочным финалом.

    Нам дважды подряд нужно показать свою лучшую игру, чтобы пройти дальше.

    Я думаю, что «Реал» тоже не особенно рад такому жребию. Обе команды обладают большим авторитетом. Шансы – 50 на 50», – сказал Боатенг.

    Опрос

    «Бавария» или «Реал»? Кто попадет в полуфинал?

    22519 голосов 96
    • Бавария
      57%
    • Реал
      43%

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