Джером Боатенг: «Бавария» – «Реал» – это досрочный финал Лиги чемпионов»
Защитник «Баварии» Джером Боатенг высказался о соперничестве с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Это топовый матч четвертьфинала. Это даже можно назвать досрочным финалом.
Нам дважды подряд нужно показать свою лучшую игру, чтобы пройти дальше.
Я думаю, что «Реал» тоже не особенно рад такому жребию. Обе команды обладают большим авторитетом. Шансы – 50 на 50», – сказал Боатенг.
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