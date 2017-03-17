Защитник «Баварии» Джером Боатенг высказался о соперничестве с в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это топовый матч четвертьфинала. Это даже можно назвать досрочным финалом.

Нам дважды подряд нужно показать свою лучшую игру, чтобы пройти дальше.

Я думаю, что тоже не особенно рад такому жребию. Обе команды обладают большим авторитетом. Шансы – 50 на 50», – сказал Боатенг.