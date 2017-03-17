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    Зинедин Зидан: «Нагретые шары на жеребьевке? Могу только посмеяться»

    Теги Бавария Карло Анчелотти Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матчей с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Мы знаем, что это будет сложный матч. На поле будет жарко. Постараемся провести хорошие игры и победить. Нагретые шары на жеребьевке? Вы говорите, а я могу только посмеяться. Мы знаем, что такого не бывает.

    Меня вдохновляет возможность победы в чемпионате и Лиге чемпионов. В ЛЧ нам достался очень сильный и очень сложный соперник.

    Я не разговаривал с Карло. У них хорошая команда, которая играет очень хорошо. Предстоят неплохие матчи. Я многому научился у Карло. Шансы будут 50 на 50. Нам нужно будет забить на выезде, это важно.

    Мы знаем друг друга очень хорошо. Самое важное – это не схема, а отношение к делу», – сказал Зидан.

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