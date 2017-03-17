Главный тренер Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матчей с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы знаем, что это будет сложный матч. На поле будет жарко. Постараемся провести хорошие игры и победить. Нагретые шары на жеребьевке? Вы говорите, а я могу только посмеяться. Мы знаем, что такого не бывает.

Меня вдохновляет возможность победы в чемпионате и Лиге чемпионов. В ЛЧ нам достался очень сильный и очень сложный соперник.

Я не разговаривал с Карло. У них хорошая команда, которая играет очень хорошо. Предстоят неплохие матчи. Я многому научился у Карло. Шансы будут 50 на 50. Нам нужно будет забить на выезде, это важно.

Мы знаем друг друга очень хорошо. Самое важное – это не схема, а отношение к делу», – сказал Зидан.