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    Игорь Шалимов: «Краснодар» не должен думать, что мы проиграли «Сельте» из-за судьи»

    Теги Сельта Лига Европы травмы судьи Игорь Шалимов Краснодар Кристиан Рамирес

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от «Сельты» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

    «По итогам двух игр, я думаю, «Сельта» заслуженно прошла дальше. На таком уровне моменты делают разницу, от этого зависит результат. Хотя в принципе по двум матчам была более-менее равная игра. Нам надо делать выводы. Но становиться мощнее, сильнее мы можем только после таких игр.

    У Рамиреса, похоже, повреждена приводящая мышца. Там ничего серьезного, может, сыграет с «Уфой».

    Про судейство не хочу говорить. Я бы не говорил о предвзятости, просто он отсудил так, как мог. Игроки не должны думать, что мы проиграли из-за судьи», – сказал Шалимов.

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