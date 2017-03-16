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    Крис Смоллинг: «Каждый игрок в мире знает, кто такой Генрих Мхитарян»

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Крис Смоллинг Генрих Мхитарян

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг высоко оценил игру полузащитника команды Генриха Мхитаряна.

    «Здорово, что у нас есть такие великолепные возможности для атак. Генрих великолепен в них. Он представляет собой угрозу, от которой сложно защититься.

    Он очень непредсказуемый. Каждый игрок в мире знает, кто такой Генрих Мхитарян. Но одно дело просто слышать о нем, а другое – играть с ним. Мне повезло, что мы одноклубники, а не соперники.

    Он часто видит игру на шаг впереди. Он быстрее играет, когда владеет с мячом, чем без него. Такое редко встречается у футболистов», – сказал Смоллинг.

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