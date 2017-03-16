Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг высоко оценил игру полузащитника команды Генриха Мхитаряна.

«Здорово, что у нас есть такие великолепные возможности для атак. Генрих великолепен в них. Он представляет собой угрозу, от которой сложно защититься.

Он очень непредсказуемый. Каждый игрок в мире знает, кто такой Генрих Мхитарян. Но одно дело просто слышать о нем, а другое – играть с ним. Мне повезло, что мы одноклубники, а не соперники.

Он часто видит игру на шаг впереди. Он быстрее играет, когда владеет с мячом, чем без него. Такое редко встречается у футболистов», – сказал Смоллинг.