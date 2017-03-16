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    Арсен Венгер: «Для «Арсенала» жизненно важно попасть в четверку»

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал Вест Бромвич

    Тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мыслями в преддверии матча с «Вест Бромвичем».

    «Конечно, для «Арсенала» жизненно важно попасть в четверку. Сейчас мы в таком положении, что терять очки нельзя. Проигрывать непозволительно в любом случае, но предстоит непростой матч. С «Вест Бромвичем» всегда сложно.

    Соперник обладает большим опытом. Это хорошо организованная и физически сильная команда. Они очень эффективно действуют при стандартах, много забивают. «Вест Бромвич» – хорошо сбалансированная команда, подготовленная к премьер-лиге», – сказал француз.

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