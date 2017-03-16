Тренер Арсен Венгер поделился мыслями в преддверии матча с .

«Конечно, для «Арсенала» жизненно важно попасть в четверку. Сейчас мы в таком положении, что терять очки нельзя. Проигрывать непозволительно в любом случае, но предстоит непростой матч. С «Вест Бромвичем» всегда сложно.

Соперник обладает большим опытом. Это хорошо организованная и физически сильная команда. Они очень эффективно действуют при стандартах, много забивают. «Вест Бромвич» – хорошо сбалансированная команда, подготовленная к премьер-лиге», – сказал француз.