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    Торбинский покинет «Краснодар» летом, зимой его не отпустили в «Ростов»

    Теги Ростов Дмитрий Торбинский Премьер-лига Россия возможные трансферы Анжи Арсенал Тула Оренбург Краснодар

    Хавбек Дмитрий Торбинский после окончания сезона покинет «Краснодар».

    Летом полузащитник станет свободным агентом. Кубанский клуб не намерен продлевать с ним контракт.

    Футболист мог сменить команду зимой. У него были предложения от тульского «Арсенала», «Оренбурга» и «Анжи». На эти варианты не пошел сам полузащитник, а в «Ростов» хавбека не отпустил «Краснодар».

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