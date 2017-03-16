Торбинский покинет «Краснодар» летом, зимой его не отпустили в «Ростов»
Хавбек Дмитрий Торбинский после окончания сезона покинет «Краснодар».
Летом полузащитник станет свободным агентом. Кубанский клуб не намерен продлевать с ним контракт.
Футболист мог сменить команду зимой. У него были предложения от тульского «Арсенала», «Оренбурга» и «Анжи». На эти варианты не пошел сам полузащитник, а в «Ростов» хавбека не отпустил «Краснодар».
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