Торбинский покинет «Краснодар» летом, зимой его не отпустили в «Ростов»

Хавбек Дмитрий Торбинский после окончания сезона покинет .

Летом полузащитник станет свободным агентом. Кубанский клуб не намерен продлевать с ним контракт.

Футболист мог сменить команду зимой. У него были предложения от тульского «Арсенала», «Оренбурга» и «Анжи». На эти варианты не пошел сам полузащитник, а в хавбека не отпустил «Краснодар».