Обамеянг заключил пожизненный контракт с Nike с зарплатой 2 млн евро в год
Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг заключил пожизненный спонсорский контракт с компанией Nike.
По условиям соглашения, нападающий будет зарабатывать около 2 миллионов евро в год. Кроме того, в соглашении предусмотрены различные бонусы за участие в рекламных акциях в социальных сетях, продакт-плейсмент и другие промо-активности.
Подробную статистику выступлений Обамеянга вы можете посмотреть здесь.
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