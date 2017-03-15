Обамеянг заключил пожизненный контракт с Nike с зарплатой 2 млн евро в год

Форвард дортмундской Пьер-Эмерик Обамеянг заключил пожизненный спонсорский контракт с компанией .

По условиям соглашения, нападающий будет зарабатывать около 2 миллионов евро в год. Кроме того, в соглашении предусмотрены различные бонусы за участие в рекламных акциях в социальных сетях, продакт-плейсмент и другие промо-активности.

Подробную статистику выступлений Обамеянга вы можете посмотреть здесь.