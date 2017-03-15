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    Висенте дель Боске: «Я бы не хотел отделения Каталонии. Для футбола это будет катастрофа»

    Теги Барселона Севилья примера Испания Лига чемпионов Висенте Дель Боске Луис Энрике политика

    Бывший тренер «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске поделился мыслями о выступлении «Барселоны» в Лиге чемпионов и о судьбе Каталонии.

    «Мне понравилось, что «Барса» прошла «ПСЖ». Я был в восторге. А вчера неудача «Севильи» принесла мне сильное разочарование.

    Луис Энрике завоевал очень много титулов. Поэтому его наследие будет незабвенным. Он один из тех, кто наиболее продуктивно выступал за клуб и как тренер, и как футболист.

    Я бы не хотел отделения Каталонии от Испании. Футбол, хоть это и не главный вопрос, многое потеряет, случится катастрофа», – сказал испанец.

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