Бывший тренер «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске поделился мыслями о выступлении «Барселоны» в Лиге чемпионов и о судьбе Каталонии.

«Мне понравилось, что «Барса» прошла «ПСЖ». Я был в восторге. А вчера неудача «Севильи» принесла мне сильное разочарование.

завоевал очень много титулов. Поэтому его наследие будет незабвенным. Он один из тех, кто наиболее продуктивно выступал за клуб и как тренер, и как футболист.

Я бы не хотел отделения Каталонии от Испании. Футбол, хоть это и не главный вопрос, многое потеряет, случится катастрофа», – сказал испанец.