Хорхе Сампаоли: «Барселона»? Я связан с «Севильей» до самой смерти»
Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал слухи о своем возможном назначении на пост главного тренера «Барселоны».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Севильи» рассматривается как одна из кандидатур на пост Луиса Энрике, который покинет каталонский клуб по окончании сезона.
«Работа в «Барселоне»? На этот вопрос у меня нет ответа, поскольку такой вопрос даже не стоит. Я не представляю, что вообще надо говорить в такой ситуации. Рассуждать о кандидатах на данном этапе сезона бессмысленно.
Я связан со спортивным проектом в «Севилье» до самой смерти. Пока еще мы не обсуждали будущие проекты с руководством «Севильи», но нет никаких сомнений: мы хотим сделать это», — сказал Сампаоли.
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