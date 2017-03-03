Главный тренер «Севильи» прокомментировал слухи о своем возможном назначении на пост главного тренера «Барселоны».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Севильи» рассматривается как одна из кандидатур на пост , который покинет каталонский клуб по окончании сезона.

«Работа в «Барселоне»? На этот вопрос у меня нет ответа, поскольку такой вопрос даже не стоит. Я не представляю, что вообще надо говорить в такой ситуации. Рассуждать о кандидатах на данном этапе сезона бессмысленно.

Я связан со спортивным проектом в «Севилье» до самой смерти. Пока еще мы не обсуждали будущие проекты с руководством «Севильи», но нет никаких сомнений: мы хотим сделать это», — сказал Сампаоли.

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