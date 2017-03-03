Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хорхе Сампаоли: «Барселона»? Я связан с «Севильей» до самой смерти»

    Теги Барселона Севилья примера Испания Луис Энрике Хорхе Сампаоли

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал слухи о своем возможном назначении на пост главного тренера «Барселоны».

    Ранее сообщалось, что главный тренер «Севильи» рассматривается как одна из кандидатур на пост Луиса Энрике, который покинет каталонский клуб по окончании сезона.

    «Работа в «Барселоне»? На этот вопрос у меня нет ответа, поскольку такой вопрос даже не стоит. Я не представляю, что вообще надо говорить в такой ситуации. Рассуждать о кандидатах на данном этапе сезона бессмысленно.

    Я связан со спортивным проектом в «Севилье» до самой смерти. Пока еще мы не обсуждали будущие проекты с руководством «Севильи», но нет никаких сомнений: мы хотим сделать это», — сказал Сампаоли.

    Фабио Капелло: «Сампаоли – идеальный тренер для «Барселоны»

    Опрос

    Кто станет тренером «Барселоны» летом?

    57522 голосa 127
    • Роналд Куман
      19%
    • Маурисио Почеттино
      13%
    • Юрген Клопп
      8%
    • Хорхе Сампаоли
      17%
    • Пора возвращать Гвардиолу
      18%
    • Луис Энрике останется
      11%
    • Кто-то другой
      14%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться