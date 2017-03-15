«Реал» договорился с агентом Фелипе Монтейро и может купить защитника за 25-30 миллионов евро
Защитник Фелипе Монтейро может перейти из «Порту» в «Реал».
Мадридский клуб и агент футболиста Джулиано Бертолуччи достигли устной договоренности. Бразилец рассматривается в качестве замены защитнику Пепе.
Переговоры с агентом начались в феврале. Стороны пришли к устному соглашению.
«Реалу» осталось договориться с «Порту». У этих клубов хорошие взаимоотношения, поэтому трансфер весьма вероятен.
Действующий контракт защитника рассчитан до лета 2021 года. Сумма отступных составляет 50 миллионов евро. Источники, близкие к португальскому клубу, сообщили, что «Порту» может продать футболиста «Реалу» за 25-30 миллионов.
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