Гетце, скорее всего, сможет играть в следующем сезоне

Дортмундская «Боруссия» поделилась информацией касательно полузащитника Марио Гетце.

В феврале стало известно, что у футболиста выявлено нарушение обмена веществ. Первая фаза лечения дала положительные результаты.

Как ожидается, в начале лета полузащитник сможет вернуться к тренировочной работе, ориентированной на то, чтобы играть на профессиональным уровне. Сейчас футболист работает индивидуально, продолжается реабилитация. Цель полузащитника – прийти в полную готовность к началу следующего сезона.

У Марио Гетце проблемы со здоровьем