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    Гетце, скорее всего, сможет играть в следующем сезоне

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия травмы Марио Гетце

    Дортмундская «Боруссия» поделилась информацией касательно полузащитника Марио Гетце.

    В феврале стало известно, что у футболиста выявлено нарушение обмена веществ. Первая фаза лечения дала положительные результаты.

    Как ожидается, в начале лета полузащитник сможет вернуться к тренировочной работе, ориентированной на то, чтобы играть на профессиональным уровне. Сейчас футболист работает индивидуально, продолжается реабилитация. Цель полузащитника – прийти в полную готовность к началу следующего сезона.

    У Марио Гетце проблемы со здоровьем

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