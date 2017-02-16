Россия вернулась на шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

После побед «Краснодара» над «Фенербахче» (1:0) и над пражской «Спартой» (4:0) в первых матчах 1/16 финала российские клубы вернулись на шестую строчку в таблице коэффициентов .

Россия с суммарным коэффициентом 49,532 балла обогнала Португалию, которая набрала 49,332 очка.

Шестая позиция позволяет заявить в сезоне-2018/19 три клуба в Лигу чемпионов, два из которых напрямую попадают в групповой турнир, столько же – в Лигу Европы.