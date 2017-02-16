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    Россия вернулась на шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

    Теги Ростов высшая лига Португалия Премьер-лига Россия Лига чемпионов Лига Европы УЕФА рейтинги Краснодар

    После побед «Краснодара» над «Фенербахче» (1:0) и «Ростова» над пражской «Спартой» (4:0) в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы российские клубы вернулись на шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА.

    Россия с суммарным коэффициентом 49,532 балла обогнала Португалию, которая набрала 49,332 очка.

    Шестая позиция позволяет заявить в сезоне-2018/19 три клуба в Лигу чемпионов, два из которых напрямую попадают в групповой турнир, столько же – в Лигу Европы.

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