Митрюшкин, Гасилин и Чалов вызваны в молодежную сборную России
Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал состав на товарищеские матчи с командами Румынии и Норвегии.
Вратари: Евгений Гошев («Ростов»), Игорь Лещук («Динамо» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария).
Защитники: Александр Довбня («Этникос» Кипр), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Дмитрий Скопинцев («Балтика»), Никита Чернов («Енисей»), Павел Шакуро («Тюмень»), Шамсиддин Шанбиев («Спартак-2»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Игорь Безденежных («Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи»), Рифат Жемалетдинов («Рубин»), Илья Жигулев («Краснодар»), Максим Кузьмин («Динамо» Москва), Олег Ланин («Енисей»), Александр Макаров («Тосно»), Александр Трошечкин («Факел»), Денис Якуба («Кубань»).
Нападающие: Алексей Гасилин («Амкар»), Александр Зуев («Крылья Советов»), Георгий Мелкадзе («Спартак-2»), Федор Чалов (ЦСКА).
Амплуа футболистов указаны в соответствии с данными РФС.
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