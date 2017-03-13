Митрюшкин, Гасилин и Чалов вызваны в молодежную сборную России

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с назвал состав на товарищеские матчи с командами Румынии и Норвегии.

Вратари: Евгений Гошев («Ростов»), Игорь Лещук («Динамо» Москва), («Сьон» Швейцария).

Защитники: Александр Довбня («Этникос» Кипр), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Дмитрий Скопинцев («Балтика»), («Енисей»), Павел Шакуро («Тюмень»), Шамсиддин Шанбиев («Спартак-2»).

Полузащитники: («Локомотив»), Игорь Безденежных («Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи»), («Рубин»), Илья Жигулев («Краснодар»), Максим Кузьмин («Динамо» Москва), Олег Ланин («Енисей»), Александр Макаров («Тосно»), Александр Трошечкин («Факел»), Денис Якуба («Кубань»).

Нападающие: Алексей Гасилин («Амкар»), Александр Зуев («Крылья Советов»), Георгий Мелкадзе («Спартак-2»), Федор Чалов (ЦСКА).

Амплуа футболистов указаны в соответствии с данными РФС.