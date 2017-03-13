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    Митрюшкин, Гасилин и Чалов вызваны в молодежную сборную России

    Теги сборная России U-21 сборная Норвегии U-21 сборная Румынии U-21 Евгений Бушманов товарищеские матчи (сборные) Олег Ланин Игорь Лещук Илья Жигулев Алексей Гасилин Антон Митрюшкин Дмитрий Баринов Александр Зуев Денис Якуба Александр Макаров 1996 Рифат Жемалетдинов Александр Довбня 1996 Аяз Гулиев Никита Чернов Максим Кузьмин Игорь Безденежных Дмитрий Скопинцев Александр Трошечкин Георгий Мелкадзе Шамсиддин Шанбиев Евгений Гошев Евгений Назаров 1997 Павел Шакуро Федор Чалов

    Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал состав на товарищеские матчи с командами Румынии и Норвегии.

    Вратари: Евгений Гошев («Ростов»), Игорь Лещук («Динамо» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария).

    Защитники: Александр Довбня («Этникос» Кипр), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Дмитрий Скопинцев («Балтика»), Никита Чернов («Енисей»), Павел Шакуро («Тюмень»), Шамсиддин Шанбиев («Спартак-2»).

    Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Игорь Безденежных («Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи»), Рифат Жемалетдинов («Рубин»), Илья Жигулев («Краснодар»), Максим Кузьмин («Динамо» Москва), Олег Ланин («Енисей»), Александр Макаров («Тосно»), Александр Трошечкин («Факел»), Денис Якуба («Кубань»).

    Нападающие: Алексей Гасилин («Амкар»), Александр Зуев («Крылья Советов»), Георгий Мелкадзе («Спартак-2»), Федор Чалов (ЦСКА).

    Амплуа футболистов указаны в соответствии с данными РФС.

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