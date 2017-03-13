Чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций и дал прогноз на финальную пару турнира.

Также бывший защитник считает, что нападающему «Барселоны» по силам побить рекорд результативности Пеле за сборную Бразилии.

- Бразилия – самая титулованная сборная в истории Кубка Конфедераций, но в этот раз в Россию не приедет. Кто фаворит турнира в отсутствие Бразилии?

– Мне кажется, в финале сыграют Россия и Германия. Причем фаворит именно Россия, потому что на таких турнирах всегда очень сильно выступает сборная страны-хозяйки при поддержке своих болельщиков и при всеобщем воодушевлении. Даже то, что сейчас некоторые российские болельщики пока не очень верят в успех своей сборной, не так важно. Кубок Конфедераций – как раз самая лучшая возможность преодолеть недоверие и доказать, что российская сборная способна выступить достойно – и на Кубке Конфедераций, и на Чемпионате мира.

- Что бы вы посоветовали организаторам Кубка Конфедераций и Чемпионата мира в России и российским болельщикам, чтобы эти турниры прошли еще лучше, чем в Бразилии?

– Основа основ – это вера! Надо верить в себя, в свою сборную, в то, что она может победить. В то, что Россия сможет провести турниры на высочайшем уровне. Главное – верить. Тогда все получится.

- Ваш рекорд по числу матчей за Бразилию вряд ли кто побьет в ближайшие годы, зато достижение Пеле по числу забитых голов под угрозой. Удастся ли Неймару превзойти самого Пеле?

– Любой рекорд существует для того, чтобы его можно было побить. Конечно, Неймару это по силам. Он молод, у него есть время. Если будет играть так, как сейчас – есть все шансы.