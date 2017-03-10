Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча с в Кубке Англии выразил мнение, что манчестерские клубы имеют сильнейшие составы в текущем сезоне АПЛ.

«На мой взгляд, у «Манчестер Юнайтед» наряду с сильнейшие составы в АПЛ. У них много отличных и талантливых футболистов, имеющих опыт побед.

Безусловно, матч может сложиться очень тяжело, и для нас, и для соперника. Думаю, для нас ситуация сейчас лучше.

У нас хорошая команда, имеющая свою индивидуальность. Мы показываем хороший футбол. Но нас в любом случае ждет сложная игра с «МЮ». Нам будет противостоять очень сильный соперник», – сказал Конте.