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    Антонио Конте: «У «МЮ» и «Ман Сити» сильнейшие составы в АПЛ»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Антонио Конте

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии выразил мнение, что манчестерские клубы имеют сильнейшие составы в текущем сезоне АПЛ.

    «На мой взгляд, у «Манчестер Юнайтед» наряду с «Манчестер Сити» сильнейшие составы в АПЛ. У них много отличных и талантливых футболистов, имеющих опыт побед.

    Безусловно, матч может сложиться очень тяжело, и для нас, и для соперника. Думаю, для нас ситуация сейчас лучше.

    У нас хорошая команда, имеющая свою индивидуальность. Мы показываем хороший футбол. Но нас в любом случае ждет сложная игра с «МЮ». Нам будет противостоять очень сильный соперник», – сказал Конте.

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