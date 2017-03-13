«Барселона» предлагает Месси за продление контракта бонус свыше 40 млн евро

намерена заключить новое соглашение с форвардом Лионелем Месси, который летом 2018 года может стать свободным агентом.

Сообщается, что каталонцы готовы предложить 29-летнему аргентинцу подписной бонус в размере более 40 миллионов евро, а ранее «Барселона» выплатила за продление контракта подъемные свыше 30 миллионов.

На прошлой неделе стало известно, что «Барселона» готова платить Месси около 35 миллионов евро в год.