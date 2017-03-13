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    «Барселона» предлагает Месси за продление контракта бонус свыше 40 млн евро

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания Неймар

    «Барселона» намерена заключить новое соглашение с форвардом Лионелем Месси, который летом 2018 года может стать свободным агентом.

    Сообщается, что каталонцы готовы предложить 29-летнему аргентинцу подписной бонус в размере более 40 миллионов евро, а ранее «Барселона» выплатила Неймару за продление контракта подъемные свыше 30 миллионов.

    На прошлой неделе стало известно, что «Барселона» готова платить Месси около 35 миллионов евро в год.

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