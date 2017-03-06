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    «Барселона» готова платить Месси 35 млн евро в год

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания высшая лига Китай

    Руководство «Барселоны» продолжает работу над продлением контракта с форвардом Лионелем Месси.

    Соглашение 29-летнего аргентинца с каталонцами рассчитано до лета 2018 года, и в клубе пытаются найти наиболее приемлемый вариант для заключения новой сделки.

    «Барселона» готова предложить Месси зарплату в размере 35 миллионов евро в год.

    Сам Месси настроен на продолжение сотрудничества: его сын ходит в школу в Барселоне, а жена всем довольна в столице Каталонии и готова рассмотреть лишь вариант с возвращением в Аргентину.

    В «Барселоне» уверены в подписании нового контракта с Месси, несмотря на то, что в Китае игроку готовы платить 50 миллионов в год.

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