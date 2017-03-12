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    Луис Энрике: «Нужно принять это поражение и готовиться к предстоящим матчам. Последние туры будут самыми сложными»

    Теги Барселона Депортиво примера Испания Луис Энрике

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о матче чемпионата Испании против «Депортиво» (1:2).

    «Только те, кто пережил то, что с нами случилось на этой неделе, может понять произошедшее. Профессионалы должны знать, как вести себя в такой ситуации. У нас впереди много сложных матчей.

    Понимали, что матч получится сложным, потому что на игру всегда влияет то, что происходило в прошлой встрече.

    Было понятно, что победа над «ПСЖ» повлияет на нас. Мы неплохо начали матч против «Депортиво», старались использовать их стиль игры. У нас были хорошие моменты, но мы ими не воспользовались. Стали совершать ошибки и пропустили голы в свои ворота.

    Нужно принять это поражение и готовиться к предстоящим матчам. Последние туры будут самыми сложными.

    Матч с «Депортиво» был важен для нас с точки зрения сохранения формы, обидно, что мы проиграли. Хотели показать соперникам, насколько мы хороши, но в итоге сыграли плохо», – сказал тренер.

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