Главный тренер «Барселоны» рассказал о матче чемпионата Испании против «Депортиво» (1:2).

«Только те, кто пережил то, что с нами случилось на этой неделе, может понять произошедшее. Профессионалы должны знать, как вести себя в такой ситуации. У нас впереди много сложных матчей.

Понимали, что матч получится сложным, потому что на игру всегда влияет то, что происходило в прошлой встрече.

Было понятно, что победа над «ПСЖ» повлияет на нас. Мы неплохо начали матч против , старались использовать их стиль игры. У нас были хорошие моменты, но мы ими не воспользовались. Стали совершать ошибки и пропустили голы в свои ворота.

Нужно принять это поражение и готовиться к предстоящим матчам. Последние туры будут самыми сложными.

Матч с «Депортиво» был важен для нас с точки зрения сохранения формы, обидно, что мы проиграли. Хотели показать соперникам, насколько мы хороши, но в итоге сыграли плохо», – сказал тренер.