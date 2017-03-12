Главный тренер Массимо Каррера рассказал о матче чемпионата России против «Анжи» (1:0), передает корреспондент Sports.ru Михаил Сапрыкин.

– Не было ли опасения, что поражение «Зенита» расслабит футболистов «Спартака»?

– Судя по первому тайму, это их расслабило. Думаю, что мы еще не созрели как команда, которая умеет побеждать, совершили ошибку. Я знал, что с «Анжи» будет тяжелый матч. Соперник провел хорошую игру.

– Насколько важно, что победный гол забил именно Самедов?

– Самое главное, что гол забил футболист «Спартака». У Самедова есть все качества, чтобы играть здесь, я хотел этого игрока. Он вел себя так же, как и вся команда: в первом тайме выглядел плохо, а во втором тайме ребята начали играть, делать то, что они умеют делать.

– Был такой момент, когда Маурисио сыграл в перехвате и рванулся вперед, но потом все-таки вернулся. Это ваша установка?

– Я не помню этот момент. Маурисио сыграл хороший матч, это не его позиция. Это если говорить о втором тайме, потому что первый мне вообще не понравился. Почему именно он, а не Ещенко? С выходом Маурисио у меня появилась возможность по-другому перемещать игру команды на поле.

– Где Зобнин эффективнее – в центре поля или на фланге?

– Думаю, Зобнин сегодня провел хороший матч в центре поля, я рад за него. Это способный игрок, который может сыграть на обеих позициях, несмотря на то, что у него нет таких скоростных качеств, как у Промеса и Самедова.

– Что вы сказали игрокам в перерыве?

– Я просто сказал, что это был не тот настрой для команды, которая нацелена на титул. «Спартак» должен бороться при поставленной цели. Проигрыш «Зенита» должен был еще больше подбадривать игроков. Быть на высоте – это очень приятно, но нужно быть сильными психологически, знать, что никто не подарит нам результат и бороться на поле. Надо это делать потея, стараясь, со спортивной злостью.

– Насколько вам доставляет неудобства лимит на легионеров?

– Порой бывает сложно. Сегодня я хотел выпустить Мельгарехо вторым нападающим, поэтому пришлось убрать Маурисио. Это ограничивает меня в выборе, что очень сложно для тренеров. Но это правильно для российского футбола, играют не только легионеры, – сказал Каррера.