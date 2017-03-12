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    Массимо Каррера: «Отрыв от «Зенита» не повлияет на команду, впереди еще много матчей»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Анжи Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Анжи» (1:0) в домашнем матче 19-го тура премьер-лиги.

    «Знал, что матч получится тяжелым. Этого можно было избежать только быстрым голом. В первом тайме мы сыграли не так удачно, но во втором команда начала играть в футбол, «Анжи» не нанес ни одного удара по нашим воротам. В итоге, игра получилась хорошей в исполнении «Спартака».

    Это тренерская победа? Нет, это победа команды. Здесь никто не побеждает индивидуально. Повлияет ли отрыв от «Зенита» на команду психологически? Нет. Впереди еще много матчей, будем продолжать работать», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».

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