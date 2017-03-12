Главный тренер Массимо Каррера прокомментировал победу над «Анжи» (1:0) в домашнем матче 19-го тура премьер-лиги.

«Знал, что матч получится тяжелым. Этого можно было избежать только быстрым голом. В первом тайме мы сыграли не так удачно, но во втором команда начала играть в футбол, «Анжи» не нанес ни одного удара по нашим воротам. В итоге, игра получилась хорошей в исполнении «Спартака».

Это тренерская победа? Нет, это победа команды. Здесь никто не побеждает индивидуально. Повлияет ли отрыв от «Зенита» на команду психологически? Нет. Впереди еще много матчей, будем продолжать работать», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».