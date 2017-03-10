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    Валерий Газзаев: «Предлагаю Березуцкому задвинуть подальше собственные амбиции и вернуться в сборную»

    Теги ЦСКА Василий Березуцкий Валерий Газзаев Премьер-лига Россия сборная России

    Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал решение защитника Василия Березуцкого приостановить выступление за национальную команду.

    «Василий Березуцкий, я считаю, принял неправильное решение, приостановив выступления в сборной России. Но мы должны уважать мнение Васи, хотя я надеюсь, что это заявление было сделано на эмоциях и он еще передумает.

    Впереди нашу страну ожидает важнейшее спортивное событие – домашний чемпионат мира, и сборная должна выступить в сильнейшем составе.

    Василий Березуцкий – один из сильнейших и опытнейших наших защитников. Это фигура, без которой современную национальную команду России представить сложно.

    Потому предлагаю Василию хорошенько подумать, задвинуть подальше собственные амбиции и, как подобает настоящему патриоту, вернуться в сборную, где он является капитаном. Это будет отличным завершением его карьеры», — сказал Газзаев.

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    Василий Березуцкий закончил со сборной. Вовремя?

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