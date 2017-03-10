Полузащитник Андер Эррера прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в первом матче 1/8 финала .

«Мы контролировали игру. Даже когда они забили, мы владели преимуществом. Мы сыграли в такой футбол, потому что поле было плохого качества. Теперь все решится во второй игре.

У есть много хороших игроков. На «Олд Траффорд» будет труднее, потому что соперник постарается показать свой лучший футбол. На поле я чувствовал, что мы лучше «Ростова», но нам нужно прибавлять, если хотим выйти в следующий раунд», – сказал Эррера.