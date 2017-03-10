Мутко посетил раздевалку «МЮ» после матча с «Ростовом»

Президент РФС Виталий Мутко и губернатор Ростовской области Василий Голубев посетили раздевалку «Манчестер Юнайтед» после матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» (1:1).

Мутко и Голубев сначала зашли в раздевалку «Ростова», где поговорили с игроками, а затем направились в комнату для гостей стадиона, где пробыли около 3 минут, немного пообщавшись с командой.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» – «МЮ».

Виталий Мутко: «У «Ростова» есть шансы на «Олд Траффорд»