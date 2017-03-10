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    Мутко посетил раздевалку «МЮ» после матча с «Ростовом»

    Теги Ростов Виталий Мутко Манчестер Юнайтед Премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лига Европы Василий Голубев

    Президент РФС Виталий Мутко и губернатор Ростовской области Василий Голубев посетили раздевалку «Манчестер Юнайтед» после матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» (1:1).

    Мутко и Голубев сначала зашли в раздевалку «Ростова», где поговорили с игроками, а затем направились в комнату для гостей стадиона, где пробыли около 3 минут, немного пообщавшись с командой.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» – «МЮ».

    Виталий Мутко: «У «Ростова» есть шансы на «Олд Траффорд»

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