Вице-президент РФ по вопросам спорта Виталий Мутко оценил игру «Ростова» и (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы.

«Великая игра, большая, серьезная. Характер, воля, мне все понравилось. Вообще команда наша техничная.

Удивил газон. Сложно показывать комбинационную игру, было много моментов, когда поле не позволяло убежать, а так, ребята настроены, поддержка хорошая. Молодцы, можем, когда хотим. Шансы, конечно, есть на , – сказал Мутко.