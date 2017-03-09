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    Виталий Мутко: «У «Ростова» есть шансы на «Олд Траффорд»

    Теги Ростов Виталий Мутко Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Премьер-лига Россия Лига Европы

    Вице-президент РФ по вопросам спорта Виталий Мутко оценил игру «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Великая игра, большая, серьезная. Характер, воля, мне все понравилось. Вообще команда наша техничная.

    Удивил газон. Сложно показывать комбинационную игру, было много моментов, когда поле не позволяло убежать, а так, ребята настроены, поддержка хорошая. Молодцы, можем, когда хотим. Шансы, конечно, есть на «Олд Траффорд», – сказал Мутко.

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    • Нет, в Англии шансов нет
      49%

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