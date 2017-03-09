Илья Геркус: «Черевченко при увольнении получил около 500 тысяч евро. Про Смородскую не хотел бы говорить»
Президент «Локомотива» Илья Геркус ответил на вопросы о кадровых перестановках, случившихся в прошлом году.
– Многие ли сотрудники клуба при смене президента получили «золотые парашюты»?
– Часть сотрудников была уволена по соглашению сторон, клуб выплатил им определенные суммы. Не мне судить, насколько они были «золотыми». Таких соглашений было более двадцати, в том числе с главным тренером.
– Правда, что компенсация Черевченко составила около 500 тысяч евро?
– В районе этой суммы.
– А Смородская сама с собой подписала?
– Нет, с советом директоров. А с остальными сотрудниками подписывала она как действующий президент.
– У нее компенсация составляла годовую зарплату?
– Не хотел бы комментировать, – сказал функционер.
Геркус сменил Ольгу Смородскую на посту президента в августе прошлого года.
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