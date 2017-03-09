Президент Илья Геркус ответил на вопросы о кадровых перестановках, случившихся в прошлом году.

– Многие ли сотрудники клуба при смене президента получили «золотые парашюты»?

– Часть сотрудников была уволена по соглашению сторон, клуб выплатил им определенные суммы. Не мне судить, насколько они были «золотыми». Таких соглашений было более двадцати, в том числе с главным тренером.

– Правда, что компенсация составила около 500 тысяч евро?

– В районе этой суммы.

– А Смородская сама с собой подписала?

– Нет, с советом директоров. А с остальными сотрудниками подписывала она как действующий президент.

– У нее компенсация составляла годовую зарплату?

– Не хотел бы комментировать, – сказал функционер.

Геркус сменил Ольгу Смородскую на посту президента в августе прошлого года.