«Нью-Ингленд» поздравил «Барселону» с камбэком в игре с «ПСЖ»
Клуб по американскому футболу «Нью-Ингленд» поздравил «Барселону» с камбэком в 1/8 финала Лиги чемпионов и выходом в четвертьфинал.
Каталонская команда уступила в первой игре «ПСЖ» (0:4), но сумел отыграться в ответном матче, разгромив соперника 6:1.
«Добро пожаловать в камбэк-клуб! Поздравляем «Барселону» с невероятной победой», – говорится в сообщении официального твиттера «Нью-Ингленд».
«Нью-Ингленд» выиграл последний Супербоул, уступая 3:21 в середине игры.
Welcome to the comeback club!— New England Patriots (@Patriots) 8 марта 2017 г.
Congrats on an unbelievable win, @FCBarcelona! pic.twitter.com/UNnEj4wMeJ
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