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    «Нью-Ингленд» поздравил «Барселону» с камбэком в игре с «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Барселона Лига чемпионов фото Нью-Ингленд Супербоул

    Клуб по американскому футболу «Нью-Ингленд» поздравил «Барселону» с камбэком в 1/8 финала Лиги чемпионов и выходом в четвертьфинал.

    Каталонская команда уступила в первой игре «ПСЖ» (0:4), но сумел отыграться в ответном матче, разгромив соперника 6:1.

    «Добро пожаловать в камбэк-клуб! Поздравляем «Барселону» с невероятной победой», – говорится в сообщении официального твиттера «Нью-Ингленд».

    «Нью-Ингленд» выиграл последний Супербоул, уступая 3:21 в середине игры.

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