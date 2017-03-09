Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Барселона» стала первой командой в истории еврокубков, прошедшей в следующий раунд после 0:4 в первом матче

    Теги Барселона Лига чемпионов

    «Барселона» добилась разгромной победы в ответном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (6:1).

    Каталонцы обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира после того, как проиграли первый матч противостояния со счетом 0:4. Таким образом, «Барселона» стала первой командой в истории еврокубков, прошедшей в следующий раунд после 0:4 в первом матче.

    Ранее в истории Кубка чемпионов (предшественник Лиги чемпионов – прим. Sports.ru) лишь трем клубам удавалось пройти в следующий, уступая после первой встречи с разницей в 4 гола: «Реалу» (85/86), «Партизану» (84/85) и «Лейшоэшу» (61/62).

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться