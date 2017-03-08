Бывший нападающий Рауль поделился мыслями о шансах «Барселоны» пройти 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче каталонская команда была разгромлена (0:4).

«Барсе» нужно выдать исключительную игру. В то же время «ПСЖ» должен провести матч очень плохо. Мне представляется это маловероятным.

Если есть команда, которая может отыграться в подобной ситуации, то это «Реал». Он на таком специализируется.

Если «ПСЖ» сыграет на своем уровне, то «Барса» не сможет забить 4 или 5 мячей, как это часто бывает в примере. Но потенциал у каталонской команды, конечно, есть.

«ПСЖ» способен дойти в Лиге чемпионов до конца. Унаи Эмери – супертренер. Я стопроцентно верю в них», – сказал испанец.

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