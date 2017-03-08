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    Иван Данильянц: «Договорились, что армяне будут кричать Мхитаряну «не забивай»

    Теги Ростов Манчестер Юнайтед Лига Европы болельщики Генрих Мхитарян Иван Данильянц

    Тренер «Ростова» Иван Данильянц передал ожидания от встречи с «Манчестер Юнайтед».

    «Приятно, что Генрих Мхитарян, мой соотечественник, играет в команде такого уровня. Я не стал бы недооценивать ни его, ни других футболистов соперника. Там собраны опасные игроки.

    Завтра на трибуны придет много армян, которые будут душой за Мхитаряна. Но я их видел, мы договорились, что они будут кричать на армянском «не забивай», – сказал Данильянц.

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