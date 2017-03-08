Иван Данильянц: «Договорились, что армяне будут кричать Мхитаряну «не забивай»
Тренер «Ростова» Иван Данильянц передал ожидания от встречи с «Манчестер Юнайтед».
«Приятно, что Генрих Мхитарян, мой соотечественник, играет в команде такого уровня. Я не стал бы недооценивать ни его, ни других футболистов соперника. Там собраны опасные игроки.
Завтра на трибуны придет много армян, которые будут душой за Мхитаряна. Но я их видел, мы договорились, что они будут кричать на армянском «не забивай», – сказал Данильянц.
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