Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Иван Данильянц: «Ростов» тоже хотел бы играть на таких полях, как «Манчестер Юнайтед»

    Теги Ростов Манчестер Юнайтед Олимп-2 Лига Европы УЕФА Иван Данильянц

    Тренер «Ростова» Иван Данильянц перед игрой с «Манчестер Юнайтед» высказался о состоянии газона на стадионе «Олимп-2».

    «Поле действительно не того качества, на котором привыкли играть наши соперники, это совсем другое дело. Поле будет одинаковым и для нас, и для них, эту данность нужно принять.

    Игра в футбол не исключает травм ни при каких обстоятельствах. От качества поля зависит степень риска, но это не зависит от нас.

    Я не помню, чтобы были прецеденты. Мы провели матч со «Спартой» на еще более худшем поле, но это не в нашей компетенции, это вопрос УЕФА.

    «Ростов» тоже хотел бы играть на таких полях, как «Манчестер Юнайтед». Но в этих условиях это невозможно», – дал комментарии Данильянц.

    «Ожидал увидеть нечто более пригодное для игры». Что за газон не понравился Моуринью

    Опрос

    Можно ли играть в еврокубках на таком поле?

    5390 голосов 2
    • Вполне, нормальное поле
      65%
    • Нет, это безобразие
      35%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться