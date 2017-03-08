Тренер «Ростова» Иван Данильянц перед игрой с высказался о состоянии газона на стадионе «Олимп-2».

«Поле действительно не того качества, на котором привыкли играть наши соперники, это совсем другое дело. Поле будет одинаковым и для нас, и для них, эту данность нужно принять.

Игра в футбол не исключает травм ни при каких обстоятельствах. От качества поля зависит степень риска, но это не зависит от нас.

Я не помню, чтобы были прецеденты. Мы провели матч со «Спартой» на еще более худшем поле, но это не в нашей компетенции, это вопрос УЕФА.

тоже хотел бы играть на таких полях, как «Манчестер Юнайтед». Но в этих условиях это невозможно», – дал комментарии Данильянц.

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