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    Sky Sports: «Челси» продлит контракт с Конте в ближайшие дни

    Теги Интер Челси премьер-лига Англия Антонио Конте

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте близок к продлению контракта с лондонским клубом, сообщает Sky Sports.

    Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Интер» готов сделать внушительное предложение итальянскому специалисту, чтобы тот покинул «Челси» по окончании сезона и возглавил итальянский клуб.

    Также сам Конте недавно сообщил, что его семья, которая осталась в Италии, скучает по нему. Однако ожидается, что они переедут в Лондон в начале следующего сезона.

    Источник сообщает, что новый контракт между «Челси» и Конте будет подписан до начала матча Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед», который состоится 13 марта.

    Tuttosport: Конте принял предложение «Интера» с зарплатой 15 млн евро в год

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