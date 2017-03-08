Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Серхио Рамос: «Вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов сделает меня счастливее и улучшит мой сон»

    Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид Серхио Рамос примера Испания Лига чемпионов

    Капитан «Реала» Серхио Рамос после победы над «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 3:1) поделился ожиданиями от ответной игры «Барселоны» с «ПСЖ» на этой же стадии турнира.

    В первом матче в Париже французы разгромили каталонцев 4:0.

    «Поражение «Барселоны» сделает меня счастливее и улучшит мой сон», — сказал Рамос.

    Луис Энрике: «Если кто-то может забить нам 4 гола, то мы можем забить им 6 мячей»

    Опрос

    Кто станет тренером «Барселоны» летом?

    58725 голосов 127
    • Роналд Куман
      18%
    • Маурисио Почеттино
      13%
    • Юрген Клопп
      8%
    • Хорхе Сампаоли
      18%
    • Пора возвращать Гвардиолу
      18%
    • Луис Энрике останется
      11%
    • Кто-то другой
      14%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться