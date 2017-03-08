Капитан Серхио Рамос после победы над «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 3:1) поделился ожиданиями от ответной игры «Барселоны» с на этой же стадии турнира.

В первом матче в Париже французы разгромили каталонцев 4:0.

«Поражение «Барселоны» сделает меня счастливее и улучшит мой сон», — сказал Рамос.

Луис Энрике: «Если кто-то может забить нам 4 гола, то мы можем забить им 6 мячей»