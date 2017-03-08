Серхио Рамос: «Вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов сделает меня счастливее и улучшит мой сон»
Капитан «Реала» Серхио Рамос после победы над «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 3:1) поделился ожиданиями от ответной игры «Барселоны» с «ПСЖ» на этой же стадии турнира.
В первом матче в Париже французы разгромили каталонцев 4:0.
«Поражение «Барселоны» сделает меня счастливее и улучшит мой сон», — сказал Рамос.
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