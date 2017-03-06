Атакующий полузащитник «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес, арендованный канарским клубом у , оценил шансы французской команды в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/8 финала парижане разгромили «Барселону» (4:0).

– единственная команда, которая могла бы отыграться. У меня были бы сомнения, если б «ПСЖ» встречался с «Реалом». У «Барселоны» нет шансов.

Помимо того, что «ПСЖ» располагает прекрасными футболистами, эта команда очень хорошо готова физически. Они натренированы. Эмери проделал большую работу в плане тактики и физической подготовки.

Задача «Барселоны» очень сложна. Они должны не только забить четыре раза, но и не пропустить. Хочу, чтобы «ПСЖ» выиграл и прошел дальше», – сказал футболист.