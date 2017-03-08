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    Карло Анчелотти: «Первые 60 минут «Арсенал» играл хорошо и создавал нам проблемы»

    Теги Бавария Карло Анчелотти Лига чемпионов Арсенал

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подвел итоги матча плей-офф Лиги чемпионов против «Арсенала» (5:1).

    «Матч получился сложным. Первые 60 минут «Арсенал» играл хорошо и создавал нам проблемы. Они оказывали давление на нас, и мы допускали нетипичные ошибки.

    Странный матч, но таков футбол. Результат матча не отражает того, что происходило на поле. После пенальти мы не испытывали никакого давления», – сказал Анчелотти.

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