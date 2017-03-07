Главный арбитр матча 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и (2:2) Владислав Безбородов проанализировал судейство в этой встрече.

– Эпизод с травмой Газинского? Я не зафиксировал фол, потому что увидел, как все-таки задел мяч, который изменил направление. В итоге его нога врезается в голеностоп Газинского. Наверное, я был не прав, надо было свистеть. Глушаков пусть и сыграл в мяч, но действовал безрассудно.

Столкновение Гранквиста и Мельгарехо? Не было бы крови, мы бы с вами ни о чем не говорили. Это игровой эпизод. Гранквист выпрыгнул и руки держал в естественном положении. Это было случайное столкновение, и там Кутепов добавил движения Мельгарехо. Лоренсо был внизу, и уже после произошел контакт, – сказал судья в эфире программы «Свисток».