КДК не будет наказывать Гранквиста за удар Мельгарехо

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, почему по итогам матча РФПЛ со (2:2) защитник “Краснодара” Андреас Гранквист избежал наказания за удар локтем в лицо хавбеку красно-белых , получившему рассечение брови.

«Мы провели дополнительную проверку. Просмотрели видеозапись эпизода. Запросили объяснения у главного арбитра встречи . Он сказал, что видел, что случилось. По его мнению, злого умысла со стороны Гранквиста не было, поэтому он не показал ему даже желтой карточки.

Позицию арбитра поддержал департамент судейства и инспектирования РФС. Поэтому данный эпизод не будет рассмотрен КДК на ближайшем заседании», – сказал Григорьянц.

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