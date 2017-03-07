КДК не будет наказывать Гранквиста за удар Мельгарехо
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, почему по итогам матча РФПЛ со «Спартаком» (2:2) защитник “Краснодара” Андреас Гранквист избежал наказания за удар локтем в лицо хавбеку красно-белых Лоренсо Мельгарехо, получившему рассечение брови.
«Мы провели дополнительную проверку. Просмотрели видеозапись эпизода. Запросили объяснения у главного арбитра встречи Безбородова. Он сказал, что видел, что случилось. По его мнению, злого умысла со стороны Гранквиста не было, поэтому он не показал ему даже желтой карточки.
Позицию арбитра поддержал департамент судейства и инспектирования РФС. Поэтому данный эпизод не будет рассмотрен КДК на ближайшем заседании», – сказал Григорьянц.
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