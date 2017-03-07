Суперкубок России пройдет на стадионе «Локомотив» в случае чемпионства «Спартака»
Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился информацией об игре за Суперкубок России, которая должна пройти летом.
Ранее сообщалось, что матч могут принять арена ЦСКА и стадион «Локомотив».
«Принимая во внимание давнюю историю соперничества «Спартака» и ЦСКА, а также взаимоотношения между болельщиками этих команд, мы приняли решение, что в случае победы «Спартака» в чемпионате матч за Суперкубок России не пройдет на арене ЦСКА. Игру примет «Локомотив», – сказал функционер.
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