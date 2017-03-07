Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Суперкубок России пройдет на стадионе «Локомотив» в случае чемпионства «Спартака»

    Теги Спартак ЦСКА Сергей Прядкин стадион Локомотив Премьер-лига Россия стадион ЦСКА Суперкубок России

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился информацией об игре за Суперкубок России, которая должна пройти летом.

    Ранее сообщалось, что матч могут принять арена ЦСКА и стадион «Локомотив».

    «Принимая во внимание давнюю историю соперничества «Спартака» и ЦСКА, а также взаимоотношения между болельщиками этих команд, мы приняли решение, что в случае победы «Спартака» в чемпионате матч за Суперкубок России не пройдет на арене ЦСКА. Игру примет «Локомотив», – сказал функционер.

    Как «Спартаку» не упустить чемпионство

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться