Суперкубок России пройдет на стадионе «Локомотив» в случае чемпионства «Спартака»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился информацией об игре за Суперкубок России, которая должна пройти летом.

Ранее сообщалось, что матч могут принять арена ЦСКА и стадион «Локомотив».

«Принимая во внимание давнюю историю соперничества и ЦСКА, а также взаимоотношения между болельщиками этих команд, мы приняли решение, что в случае победы «Спартака» в чемпионате матч за Суперкубок России не пройдет на арене ЦСКА. Игру примет «Локомотив», – сказал функционер.

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